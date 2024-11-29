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رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الوحدة بهدف بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

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رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الوحدة بهدف بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الوحدة بهدف بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - فاز فريق أهلي جدة على الوحدة بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي. 

ونجح رياض محرز من تسجيل هدف الفوز لصالح فريق أهلي جدة في الدقيقة 55 بعد تمريرة من زميله فراس البريكان. 

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تشكيل أهلي جدة أمام الوحدة 

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تشكيل الوحدة أمام أهلي جدة 

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ترتيب أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يتقدم يتل الأهلي إلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصي20  نقطة، من 6 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، بينما يبقي الوحدة في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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