الرياضة - 08:57 - مصطفى بكري يتساءل: لماذا برامج التوك شو متوقفة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الإعلام المصري له دور كبير في دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية حيث كان له دور كبير في مواجهة الشائعات والتصدي لها بكل قوة وحسم، متسائلاً:"لماذا برامج التوك شو متوقفة ولا يتم تفعيلها لمواجهة الشائعات بكل حسم؟".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه لا بد من أن يكون هناك خطاب إعلامي مقنع لمواجهة الشائعات التي تريد إسقاط الدولة المصرية، وتريد زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية وهز الثقة بين الدولة والشعب.

وأوضح: «أطالب بعودة برامج التوك شو المتوقفة، وأن هذه البرامج لها دور كبير في إبراز الحقيقة»، منوهًا: «كنت أتمنى أن نعمل مؤتمر صحفي للتصدي للشائعات وخاصة ما قيل عن الإفراج عن 716 شخصًا».