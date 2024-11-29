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بقاء منصب نائب رئيس الأهلي شاغرا، وتفويض المجلس لمناقشة جدول الأعمال - أخبار كلمتك

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بقاء منصب نائب رئيس الأهلي شاغرا، وتفويض المجلس لمناقشة جدول الأعمال - أخبار كلمتك

بقاء منصب نائب رئيس الأهلي شاغرا، وتفويض المجلس لمناقشة جدول الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:48 مساءً - كشفت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي، التي أقيمت أمس الخميس واليوم الجمعة، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2941 عضوا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء خلال الاجتماع الثاني للعمومية.

ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للأهلي بعدما تم تسجيل 2941 عضوا، فيما كان من المقرر حضور 10% أو خمسة آلاف عضوٍ؛ أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني. 

وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية بقاء منصب نائب الرئيس الأهلي  شاغرا لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو المنصب الذي أصبح شاغرا منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.

كما أعلنت تفويض مجلس إدارة الأهلي بمناقشة جدول الأعمال كاملًا عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث يتم إحالتهما للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتهم للجهاز المركزي للمحاسبات.

وتعقد  عمومية الأهلي لتناقش عدة قضايا هامة يأتي في مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27 /11/ 2023، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30 /6/ 2024 عن الفترة من 1 /7/ 2023 حتى 30 /6/ 2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

كما تناقش الجمعية العمومية لـ الأهلي تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 /6/ 2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024 /2025، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021 /2025.

وتقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشحهما على منصب النائب قبل أن يعلن أبو النصر اعتذاره عن خوض هذا السباق ليبقي المستشار محمود فهمي وحيدًا في المنافسة، ويحتاج الأخير حضور 25 % من الأعضاء الذين سيُسجلون في كشوفات الجمعية العمومية خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية، أما حال عدم حضور هذا العدد فسيتم إلغاء بند الانتخابات، وسيظل منصب نائب الرئيس شاغرًا لحين انتهاء الدورة الانتخابية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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