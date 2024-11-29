الرياضة - 08:09 - بترقص من غير هدوم في البرد.. حمو بيكا والراقصة «القصة الكاملة» صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:09 مساءً - حمو بيكا.. أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة له مع راقصة، ويكشف مدى معاناتهم في هذه المهنة.

حرص المغني حمو بيكا على توضيح قصة صورته مع راقصة والتعليق المنتشر عليها وتسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى حمو بيكا في فيديو بث مباشر عبر حسابه على موقع فيسبوك علاقته بهذه الصورة مشيرا إلى أنه يتحدى أي شخص ينشر فيديو له بهذا الشأن.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول اسم حمو بيكا لرغبة قطاع كبير من الجمهور في معرفة القصة الكاملة لحديث حمو بيكا عن الراقصات، خاصة بعدما تشكلت حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض تصريحه عن الراقصة.

تفاصيل أزمة حمو بيكا مع الراقصات

وبدأت أزمة حمو بيكا مع الراقصات والجمهور، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تحمل تصريح له، يوضح من خلاله أنه يحترم الراقصة لأنها بترقص بدون ملابس في الجو البارد.

ومن جانبه، نفى حمو بيكا هذا التصريح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا عمري ما صدر مني الكلام ده، وعمري ما أقول هذا الكلام، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد أي أحد يكتب حاجة على لساني لم أقلها، وأنا راجل بنزل شغلي وأخلص وأرجع على بيتي، وسيبوا الملك للمالك وسيبوا كل واحد في حاله».

تحذير مصطفى كامل لـ حمو بيكا

وفي وقت سابق، وجه نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، رسالة شديدة اللهجة لـمطرب المهرجانات حمو بيكا على هامش المؤتمر الصحفي له في مقر نقابة المهن الموسيقيين، وذلك بالتزامن مع تحضيره لحفله في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصطفى كامل، على هامش المؤتمر الصحفي للموسيقين: اللي هيستخف دمه على حساب إن النقابة تتشتم سوف اعتبره مسيئاَ لها، ولو استخفيت دمك تاني علشان تعمل شو وتجذب الانتباه هاعقدك في البيت.

جولة حفلات حمو بيكا في الولايات المتحدة الأمريكية

وفي وقت سابق، أعلن عمر كمال رفقة حمو بيكا عن جولة حفلاته في أمريكيا عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك خلال ظهوره في مقطع فيديو يمازحه وهو يحاول أن يعلمه بعض الكلمات باللغة الإنجليزية حتى يتعامل يها في أمريكا، وجاء عمر كمال في مقطع الفيديو يقول لحمو بيكا: لما نسافر أمريكا مش عايز ألاقيك بتتصل بيا تقولي جعان، اتعلم في الفندق لما تكون عايز تأكل اتصل بيهم قول I'm.