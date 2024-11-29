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الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين أهلي جدة والوحدة - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين أهلي جدة والوحدة - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، شوط أول سلبي بين أهلي جدة والوحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:04 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة فريق أهلي جدة والوحدة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي. 

تشكيل أهلي جدة أمام الوحدة 

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تشكيل الوحدة أمام أهلي جدة 

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القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والوحدة

وتبث مباريات  دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC الرياضية، وسيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد الوحدة عبر SSC EXTRA 1 SD بتعليق أحمد النفيسة، وSSC EXTRA 1 HD بتعليق فارس عوض وسعد يحيى.

ترتيب أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي 

وقبل المباراة، يحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، بينما يأتي الوحدة في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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