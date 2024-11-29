الرياضة - 07:34 - حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. أمطار خفيفة على بعض المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:34 مساءً - حالة الطقس.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الفترة المقبلة ابتداءً من السبت 30 نوفمبر الجاري وحتى الخميس المقبل 5 ديسمبر 2024، مشيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس اليوم

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، حالة الطقس من السبت 30 نوفمبر وحتى الخميس 5 ديسمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــــا.

طقس يوم السبت 30 نوفمبر 2024

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يوم السبت سيشهد طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس يوم السبت 30 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 13 السواحل الشمالية 21 12 شمال الصعيد 22 08 جنوب الصعيد 24 10

طقس يوم الأحد 1 ديسمبر 2024

وأضافت هيئة الأرصاد أن طقس يوم الأحد سيشهد انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

طقس يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

وحذرت الهيئة المواطنين من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع انتشار شبورة أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 22 14 السواحل الشمالية 22 11 شمال الصعيد 22 08 جنوب الصعيد 25 11

طقس من الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إلى الخميس 5 من الشهر ذاته

وتوقعت الهيئة أن طقسالفترة من الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل وحتى الخميس 5 من الشهر ذاته، سيشهد نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع انتشار رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 30 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 22 13 العاصمة الإدارية 21 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 22 12 دمنهور 22 13 المنصورة 21 11 الزقازيق 22 12 شبين الكوم 21 12 طنطا 21 13 دمياط 21 14 بورسعيد 23 15 الإسماعيلية 23 11 السويس 22 12 العريش 21 12 شرم الشيخ 24 16 الإسكندرية 22 13 العلمين الجديدة 22 13 مطروح 21 13 الغردقة 24 15 الأقصر 24 09 أسوان 24 10 الوادي الجديد 23 11