الرياضة - 07:18 - «أنا» جمعت ويجز وفيفي عبده.. نصف مليون مشاهدة منذ طرحها خلال ساعات | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - استحوذ اسم مطرب الراب ويجز، على تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما اقتربت أحدث أعماله التي تحمل اسم «أنا» بالتعاون مع الفنانة فيفي عبده من مشاهدات تصل إلى النصف مليون في وقت قليل منذ وقت طرحها.

أغنية «أنا» لـ ويجز وفيفي عبدة

وكان ويجز، فاجأ الكثيرين من محبيه بعد طرح أغنية «أنا» بالتعاون مع الفنانة فيفي عبده، والتي حقق من خلالها مشاهدات تصل إلى 400 ألف مشاهدة في ساعات قليلة منذ انطلاقتها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية أنا التي تجمع بين ويجز وفيفي عبده، من كلمات ويجز، إنتاج وتسجيل مصطفى مصطفى.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا» لـ ويجز: «كام مرة بتيجي سهلة ومستنضفتش، شغال على نفسيتي عشان أفريقي، كل شبه بعض حاسس اني في السوق الصين».

أزمة ويجز ورامي صبري

في وقت سابق، تصدرت أزمة مطرب الراب ويجز ورامي صبري منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما كشف الأخير أنه لا يفهم أغاني ويجز، وذلك خلال لقائه الأخير ببرنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

رد ويجز على تصريحات رامي صبري

وكانت أثارت تصريحات الفنان رامي صبري عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، غضب مطرب الراب الشهير ويجز.

وعلق ويجز، خلال ستوري عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على تصريحات رامي صبري، الساخرة من مطربين الراب، قائلًا: «هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون».