في بيان ناري، الأزهر يحمل العالم مسئولياته في ذكرى تقسيم فلسطين - أخبار كلمتك

في بيان ناري، الأزهر يحمل العالم مسئولياته في ذكرى تقسيم فلسطين - أخبار كلمتك

التضخم يحد من حماسة الأمريكيين لعروض البلاك فرايداي - أخبار كلمتك

التضخم يحد من حماسة الأمريكيين لعروض البلاك فرايداي - أخبار كلمتك

ليدي جاجا تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

ليدي جاجا تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل Wednesday - أخبار كلمتك

السفير التركي بالقاهرة: الشركات التركية توفر آلاف من فرص العمل - أخبار كلمتك

السفير التركي بالقاهرة: الشركات التركية توفر آلاف من فرص العمل - أخبار كلمتك

يحيى صالح ينشر صور من قلب صنعاء - أخبار كلمتك

يحيى صالح ينشر صور من قلب صنعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف في الأسواق الأوروبية خلال تداولات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف في الأسواق الأوروبية خلال تداولات اليوم - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تجري بعض التعديلات على تشغيل القطارات اعتبارا من الغد - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تجري بعض التعديلات على تشغيل القطارات اعتبارا من الغد - أخبار كلمتك

ابنة خالد سليم تتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

ابنة خالد سليم تتعرض لوعكة صحية - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يشير إلى إمكانية إجراء تعاون وثيق بين الجامعات التركية والمصرية - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يشير إلى إمكانية إجراء تعاون وثيق بين الجامعات التركية والمصرية - أخبار كلمتك

60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل - أخبار كلمتك

60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:18 - «أنا» جمعت ويجز وفيفي عبده.. نصف مليون مشاهدة منذ طرحها خلال ساعات | فيديو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:18 - «أنا» جمعت ويجز وفيفي عبده.. نصف مليون مشاهدة منذ طرحها خلال ساعات | فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:18 - «أنا» جمعت ويجز وفيفي عبده.. نصف مليون مشاهدة منذ طرحها خلال ساعات | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - استحوذ اسم مطرب الراب ويجز، على تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما اقتربت أحدث أعماله التي تحمل اسم «أنا» بالتعاون مع الفنانة فيفي عبده من مشاهدات تصل إلى النصف مليون في وقت قليل منذ وقت طرحها.

أغنية «أنا» لـ ويجز وفيفي عبدة

وكان ويجز، فاجأ الكثيرين من محبيه بعد طرح أغنية «أنا» بالتعاون مع الفنانة فيفي عبده، والتي حقق من خلالها مشاهدات تصل إلى 400 ألف مشاهدة في ساعات قليلة منذ انطلاقتها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية أنا التي تجمع بين ويجز وفيفي عبده، من كلمات ويجز، إنتاج وتسجيل مصطفى مصطفى.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا» لـ ويجز: «كام مرة بتيجي سهلة ومستنضفتش، شغال على نفسيتي عشان أفريقي، كل شبه بعض حاسس اني في السوق الصين».

أزمة ويجز ورامي صبري

في وقت سابق، تصدرت أزمة مطرب الراب ويجز ورامي صبري منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما كشف الأخير أنه لا يفهم أغاني ويجز، وذلك خلال لقائه الأخير ببرنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

رد ويجز على تصريحات رامي صبري

وكانت أثارت تصريحات الفنان رامي صبري عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، غضب مطرب الراب الشهير ويجز.

وعلق ويجز، خلال ستوري عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على تصريحات رامي صبري، الساخرة من مطربين الراب، قائلًا: «هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون».

اقرأ أيضاً
أول تعليق من ويجز بعد توسط الشاعر تامر حسين لحل أزمته مع رامي صبري (صورة)

فيفي عبده تكشف عن تعاونها مع ويجز في أغنيته الجديدة

«الحب على لساننا».. ويجز يقدم أغنية أمام الرئيس السيسي في احتفالية القبائل العربية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:50 - «الإفتاء» توضح فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق