رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك بثنائية بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - فاز فريق النصر على منافسه ضمك بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدفي الفوز لصالح النصر في الدقيقة 17 من ركلة جزاء والدقيقة 79.

تشكيل ضمك لمواجهة النصر

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

ترتيب النصر وضمك بالدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل نادي النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد نادي ضمك المركز الـ 11 بجدول المسابقة برصيد 14 نقطة

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