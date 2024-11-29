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التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:36 مساءً -  أعلن فريقا أهلي جدة والوحدة تشكيل فريقيهما في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي. 

تشكيل أهلي جدة أمام الوحدة 

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تشكيل الوحدة أمام أهلي جدة 

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موعد مباراة أهلي جدة ضد الوحدة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والوحدة في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والوحدة

وتبث مباريات  دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC الرياضية، وسيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد الوحدة عبر SSC EXTRA 1 SD بتعليق أحمد النفيسة، وSSC EXTRA 1 HD بتعليق فارس عوض وسعد يحيى.

ترتيب أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي 

وقبل المباراة، يحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، بينما يأتي الوحدة في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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