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الرياضة - 06:25 - عاجل.. السيدة انتصار السيسي تؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:25 - عاجل.. السيدة انتصار السيسي تؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:25 - عاجل.. السيدة انتصار السيسي تؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، ونضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة، وذلك في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت السيدة انتصار السيسي خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فلسطين ستظل دائمًا قضية إنسانية نبيلة وقضية كل من يؤمن بالعدل والسلام».

منشور السيدة انتصار السيسي

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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