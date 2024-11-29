الرياضة - 06:25 - عاجل.. السيدة انتصار السيسي تؤكد دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، ونضاله من أجل الحرية وإقامة دولته المستقلة، وذلك في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت السيدة انتصار السيسي خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فلسطين ستظل دائمًا قضية إنسانية نبيلة وقضية كل من يؤمن بالعدل والسلام».