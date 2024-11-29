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أرقام الونش مع الزمالك بعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق - أخبار كلمتك

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أرقام الونش مع الزمالك بعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق - أخبار كلمتك

أرقام الونش مع الزمالك بعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - شارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع فريقه في ودية مدينة نصر بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي. 

وأصبح الونش جاهزا للمشاركة في المباريات الرسمية مع الزمالك وازدات فرص مشاركته بعد إصابة حمزة المثلوثي. 

وتعود آخر مشاركة رسمية لـ محمود حمدي "الونش" مع الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 13 مايو 2023 وتعرض بعد ذلك للإصابة مرتين في الرباط الصليبي. 

وفي السطور التالية نعرض أرقام الونش مع الزمالك قبل الظهور الرسمي للاعب مع الزمالك بعد غياب أكثر من 570 يوما: 

أرقام الونش مع الزمالك 

شارك محمود حمدي الونش في 216 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات بواقع 18533 دقيقة. 

سجل خلال الـ 216 مباراة 11 هدفا وصنع 3 أهداف، فيما تلقى 26 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة. 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة 

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية إستاد غزل المحلة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة 

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

وفاز فريق الزمالك في المباراة الماضية على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك يفوز على مدينة نصر وديا استعدادًا لغزل المحلة 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل حسام أشرف هدف الفوز لفريق الزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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