بعد بيان اعتذاره، إمام عاشور يغازل جماهير الأهلي على طريقته الخاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:16 مساءً - حرص إمام عاشور لاعب النادي الأهلي على نشر صورة له رفقة جماهير القلعة الحمراء، بعد بيان اعتذاره عن أزمته الأخيرة بسبب اعتراضه على عدم المشاركة أمام ستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر إمام عاشور عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي على إنستجرام، صورة تجمع بينه وبين جماهير الأهلي وعلق عليها ببعض الوجوه التعبيرية مثل النسر الذي يدل على شعار الأهلي".

واعتذر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لزملائه بالفريق وقال إمام عاشور عبر ستوري علي إنستجرام: "أولًا كل الاحترام والتقدير لزمايلي ولكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد مني، ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي".

وأضاف: "لأن الفرق كبير بين هنا وأي حتة تانية كبير أوي، للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره.. ده مش هيحصل".

واختتم: "أنا فخور بالأهلي وممتن جدًا بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون، وبإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي".

تحذير جديد من محمد رمضان بعد أزمة إمام عاشور

وحذر محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، لاعبي القلعة الحمراء مرة أخرى من استخدام منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد تطورأزمة إمام عاشور الأخيرة.

وتطورت أزمة إمام عاشور بعدما قام اللاعب بنشر إستوري عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام يقصد بها المدير الرياضي للأهلي قبل أن يقوم بحذفها مباشرة.

واندلعت أزمة داخل النادي الأهلي بعد اعتراض إمام عاشورلاعب الفريق، على عدم مشاركته إمام ستاد أبيدجان الإيفواري في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلى هامش اعتراض عاشور على عدم مشاركته، دخل في مشادة مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق؛ ليقرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

ماذا قدم إمام عاشور منذ انضمامه إلى الأهلي؟

وانضم إمام عاشور إلى النادي الأهلي مطلع الموسم الماضي وبالتحديد يوم 18 يوليو عام 2023، قادما من نادي ميتييلاند الدنماركي بعد رحلة احتراف قصيرة دامت قرابة الـ 6 أشهر فقط؛ ليصبح لاعبا في صفوف الأحمر لمدة 5 مواسم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن إمام عاشور منذ انضمامه للنادي الأهلي شارك مع الفريق في 55 مباراة بجميع البطولات، استطاع خلالهم تسجيل 12 هدفًا، كما تمكن من تقديم 11 تمريرة حاسمة لزملائه بالفريق.

ونجح إمام عاشور في الحصول رفقة النادي الأهلي على 6 بطولات، بواقع الدوري الممتاز مرة وحيدة، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر المصري مرتين، بجانب حصد لقب بطولة أبطال نصف العالم مرة.

وعلى جانب آخر، قالت مصادر داخل الأهلي إن اللاعب إمام عاشور سوف يتدرب بشكل منفرد فى الرابعة عصر اليوم تنفيذا لعقوبة الحرمان من التدريبات الجماعية بعد أزمته الأخيرة.

من جانبه، قام محمد الشناوي قائد النادي الأهلي بتحرك جديد ردًا على خلافه مع إمام عاشور، والذى ترتب عليه إيقاف الأخير لمدة أسبوع وتغريمه مليون جنيه.

وقام محمد الشناوي حارس الأهلي بإلغاء متابعة أمام عاشور عبر انستجرام، كما رد الأخير فورًا أيضا بإلغاء متابعة حارس الأهلي.

امام عاشور

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.