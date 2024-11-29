تفاصيل مسلسل الجاسوسية ‏The Agency - أخبار كلمتك

تفاصيل مسلسل الجاسوسية ‏The Agency - أخبار كلمتك

سيدات طائرة الأهلي يفزن على سموحة ببطولة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

سيدات طائرة الأهلي يفزن على سموحة ببطولة الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الإعلامية سحر الخولاني - أخبار كلمتك

الشرعية تحمل مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة الإعلامية سحر الخولاني - أخبار كلمتك

القادسية يخطف فوزا مثيرا من الخليج في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القادسية يخطف فوزا مثيرا من الخليج في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك بثنائية بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك بثنائية بالدوري السعودي (صور) - أخبار كلمتك

تنفيذا للعقوبة، إمام عاشور يتدرب منفردا في التتش تحت قيادة مساعد كولر - أخبار كلمتك

تنفيذا للعقوبة، إمام عاشور يتدرب منفردا في التتش تحت قيادة مساعد كولر - أخبار كلمتك

آخر مستجدات انتفاضة صنعاء عقب جريمة قتل شخصية بارزة - أخبار كلمتك

آخر مستجدات انتفاضة صنعاء عقب جريمة قتل شخصية بارزة - أخبار كلمتك

"العامة للبترول" تنجح فى إضافة بئرين بحريين للإنتاج بإجمالى 1000 برميل يوميًا - أخبار كلمتك

"العامة للبترول" تنجح فى إضافة بئرين بحريين للإنتاج بإجمالى 1000 برميل يوميًا - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة (صور) - أخبار كلمتك

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن جوائز مسابقة الأفلام الطويلة (صور) - أخبار كلمتك

البتكوين تقترب من 100 ألف دولار مع انقسام حول مستقبلها - أخبار كلمتك

البتكوين تقترب من 100 ألف دولار مع انقسام حول مستقبلها - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري السعودي، النصر يتقدم على ضمك بهدف رونالدو بالشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري السعودي، النصر يتقدم على ضمك بهدف رونالدو بالشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، النصر يتقدم على ضمك بهدف رونالدو بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:44 مساءً - تقدم  النصر على منافسه ضمك بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدف التقدم لصالح النصر في الدقيقة 17 من ركلة جزاء. 

7be45f8ab7.jpg
4e5b7ec4c5.jpg

تشكيل ضمك لمواجهة النصر 

9d31af7b34.jpg

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

3695c3a11c.jpg

ترتيب النصر وضمك بالدوري السعودي 

ويحتل نادي النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل نادي ضمك المركز الـ 11 بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة وتلقى النصر هزيمة مفاجئة أمام القادسية، بنتيجة 2 - 1 بالجولة الماضية.

في المقابل يدخل ضمك بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الأخير، الذي حققه الفريق على حساب نادي الخلود في الجولة الـ 11.

كان طارق حامد لاعب ضمك السعودى، قد عاد للمشاركة فى تدريبات فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة التى عانى منها فى الفترة الأخيرة.

وسجل طارق حامد ظهوره فى مباراتين فقط مع ضمك فى الموسم الحالي 2024-2025 أمام فريقى الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:13 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق