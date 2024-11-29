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الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الخليج والقادسية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الخليج والقادسية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الخليج والقادسية في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:44 مساءً -  انتهى الشوط الأول بين فريقي الخليج والقادسية بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية عشر من  الدوري السعودي . 

 وتقام المباراة على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الراكة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من  الدوري السعودي.

تشكيل الخليج أمام القادسية 

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تشكيل القادسية أمام الخليج 

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 و يغيب محمد شريف عن مباراة الخليج المباراة ضد القادسية،بسبب عدم جاهزية اللاعب للمشاركة الكاملة في المباريات؛ لضمان عدم تفاقم الإصابة.

ويعتبر محمد شريف من الركائز الأساسية في خط هجوم الخليج في الفترة الأخيرة، ويأمل في العودة إلى الملاعب بسرعة واستعادة مستواه المعهود بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

 

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والقادسية

وتعتبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري للدوري السعودي في الشرق الأوسط، وستبث مباراة القادسية والخليج بالتحديد على قناة SSC EXTRA 2 HD.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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