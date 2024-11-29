الرياضة - 05:05 - تحركات من كبار الأهلي لإنهاء أزمة إمام عاشور مع الشناوي ورمضان «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:05 مساءً - علمت "بوابة الأسبوع" من مصادرها الخاصة داخل النادي الأهلي، اليوم الجمعة، قيام عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بالتدخل لمحاولة إنهاء أزمة إمام عاشور.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الأسبوع": "كبار الأهلي يتدخلون من أجل اعتذار إمام عاشور للجهاز الفني وزملائه ومحمد الشناوي بسبب ما بدر منه خلال الساعات الماضية".

واضاف المصدر: "رامي ربيعة والسولية ضمن المبادرة، وتحدثوا مع اللاعب وأمام أبدي موافقته من أجل العوده للتدريب مع الفريق استعدادًا للمباريات المقبلة.

وأتم: "الجلسة قد تتم اليوم أو الغد باقصى تقدير ليتم إسدال الستار على تلك الأزمة بعد تقدم اللاعب بالاعتذار لمحمد رمضان المدير الرياضي، ومحمد الشناوي قائد الفريق".

وكان محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي قد وقع عقوبة مالية قيمتها مليون جنيه على إمام عاشور بعد الأزمة التي حدثت داخل غرفة ملابس الفريق عقب مباراة ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا، ووقع عقوبة أخرى بسبب اختراق الحظر الإعلامي ونشر صورة عبر انستجرام.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، التي تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على استاد أبيدجان برباعية عن طريق محمود كهربا "هدفين" ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.