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هادية حسني تحسم انتخابات الريشة الطائرة - أخبار كلمتك

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هادية حسني تحسم انتخابات الريشة الطائرة - أخبار كلمتك

هادية حسني تحسم انتخابات الريشة الطائرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - الريشة الطائرة، حسمت هادية حسني رئاسة اتحاد الريشة الطائرة في الانتخابات المقامة حاليا في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

وحصلت هادية حسني على 8 أصوات مقابل صوت وحيد لمنافسها علي حسب الله لتفوز بمقعد رئاسة الاتحاد.

قائمة المرشحين في انتخابات الريشة الطائرة

 وتشهد انتخابات اتحاد الريشة الطائرة منافسة قوية على جميع المقاعد، وتأتي قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: علي حسب الله - هادية حسني

العضوية:

كريم شديد - شريف جعفر - شريف عبد المنعم - منة الله طارق الطناني - مروة علي - أحمد مجدي - خالد عبد المنعم - وليد عاطف - محمد كمال - شادي يحيى - شهاب يحيى - وخالد ممدوح.

 

الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة

ويبلغ عدد هيئات اتحاد الريشة الطائرة حضور ١٢ هيئة، وهم: “الزهور، نادي هليوليدو، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، الشمس، هليوبوليس، نادي بني سويف، نادي معلمين ببا الرياضي، نادي معلمين بني سويف الرياض، قارون الفيوم، يخت الجيزة، السلام بنها”

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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