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اتحاد الكرة النسائية الفرنسي يزور الأهرامات - أخبار كلمتك

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اتحاد الكرة النسائية الفرنسي يزور الأهرامات - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة النسائية الفرنسي يزور الأهرامات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:55 مساءً - قام مسئولو العلاقات العامة بـ اتحاد الكرة، بتنظيم زيارة إلى الأهرامات لوفد اتحاد الكرة الفرنسي الذي يتواجد حاليا فى مصر من أجل بحث توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين فى الكرة النسائية، وقام شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة بالاتحاد بمرافقة الوفد الفرنسى فى الرحلة.

بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري والفرنسي لكرة القدم

وحضر مندوب من السفارة الفرنسية بالقاهرة ومندوب من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمقر اتحاد الكرة المصري لعقد اجتماع تنسيقي مع  جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد، ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري؛ لمناقشة بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي، يهدف لإقامة معسكرات ومعايشات لمدربي ولاعبات كرة القدم النسائية، وكذلك إقامة دورات تدريبية لزيادة خبرات المدربين وعناصر اللعبة.

ويهدف بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي لإقامة برامج تدريبية تساعد على تطوير الكرة النسائية.

علاء نبيل يجتمع بمسئولي الاتحاد الفرنسي

وعُقد اجتماع بمشروع الهدف، يضم المديرين الفنيين لمنتخبات الكرة النسائية والمدير الفني للاتحاد، لوضع برنامج زمني لحضور تدريبات المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، والاجتماع مع الأجهزة الفنية واللاعبات لتحديد النقاط الخاصة بتنفيذ البروتوكول.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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