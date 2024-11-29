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تشكيل الخليج والقادسية في الدوري السعودي، وهذا موقف محمد شريف - أخبار كلمتك

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تشكيل الخليج والقادسية في الدوري السعودي، وهذا موقف محمد شريف - أخبار كلمتك

تشكيل الخليج والقادسية في الدوري السعودي، وهذا موقف محمد شريف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:39 مساءً -  أعلن فريقا الخليج والقادسية عن تشكيل فريقيهما في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية عشر من  الدوري السعودي . 

 ويستعد فريق الخليج الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد شريف، لمواجهة قوية أمام نظيره القادسية، اليوم الجمعة، على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الراكة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من  الدوري السعودي.

تشكيل الخليج أمام القادسية 

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تشكيل القادسية أمام الخليج 

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 ويغيب محمد شريف عن مباراة الخليج المباراة ضد القادسية،بسبب عدم جاهزية اللاعب للمشاركة الكاملة في المباريات؛ لضمان عدم تفاقم الإصابة.

ويعتبر محمد شريف من الركائز الأساسية في خط هجوم الخليج في الفترة الأخيرة، ويأمل في العودة إلى الملاعب بسرعة واستعادة مستواه المعهود بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

 

موعد مباراة الخليج والقادسية والقنوات الناقلة

 ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الخليج والقادسية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي، اليوم الجمعة في تمام الساعة 4:25 بتوقيت القاهرة 5:25 بتوقيت مكة المكرمة.

وتعتبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري للدوري السعودي في الشرق الأوسط، وستبث مباراة القادسية والخليج بالتحديد على قناة SSC EXTRA 2 HD.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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