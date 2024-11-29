مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

بعد توقف طويل، استئناف النشاط الكروي في لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد توقف طويل، استئناف النشاط الكروي في لبنان - أخبار كلمتك

بعد توقف طويل، استئناف النشاط الكروي في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:39 مساءً - أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم رسميا، اليوم الجمعة، استئناف نشاط كرة القدم مجددا، بعد التوقف خلال الفترة الماضية بسبب ظروف الحرب.

عودة النشاط الكروي في لبنان 


وقال الاتحاد اللبناني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن لجنته التنفيذية عقدت اجتماعا، اليوم، وقررت خلاله استكمال جميع أنشطة كرة القدم.


وحددت اللجنة التنفيذية مطلع العام الجديد 2025، موعدا لانطلاق جميع المنافسات والبطولات التي توقفت خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها الدوري اللبناني.


ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد اللبناني موعدا محددا لاستئناف الدوري، مع مراعاة منح الأندية فرصة للاستعداد لخوض المباريات المقبلة.

وكان النشاط الكروي اللبناني قد اقتصر، في الشهرين الماضيين، على المعسكر الذي خاضه المنتخب الأول في قطر، قبل أن يلعب مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

أول تعيلق من أموريم بعد فوزه الأول مع مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق