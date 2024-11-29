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بعد خروجه من جوائز الأفضل، محمد صلاح يظهر بإطلالة مميزة في ليفربول (صور) - أخبار كلمتك

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بعد خروجه من جوائز الأفضل، محمد صلاح يظهر بإطلالة مميزة في ليفربول (صور) - أخبار كلمتك

بعد خروجه من جوائز الأفضل، محمد صلاح يظهر بإطلالة مميزة في ليفربول (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:39 مساءً -  ظهر النجم المصري  محمد صلاح لاعب ليفربول بإطلالة مميزة خلال حضوره تدريبات الفريق اليوم، قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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 وجاءت إطلالة صلاح بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة  ذا بيست لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي.

واستبعد فيفا في ترشيحه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فيما ضمت القائمة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

كما تواجد الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي والمتوج بجائزة بالون دور لأفضل لاعب في العالم، وكذلك تواجد فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ولامين يامال نجم منتخب إسبانيا المتوج مع الماتادور ببطولة اليورو.

وغاب كرستيانو رونالدو عن جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم للعام الثالث على التوالي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريد

إرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، ريال مدريد

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن

جود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان/ريال مدريد

لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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