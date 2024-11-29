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الرياضة - 04:32 - تصل لـ2 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت 30 نوفمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:32 - تصل لـ2 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت 30 نوفمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:32 - تصل لـ2 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت 30 نوفمبر 2024 في مدن ومحافظات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - حالة الطقس غدا السبت.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 30 نوفمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا السبت 30 نوفمبر 2024

شبورة مائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

سقوط أمطار

ولفتت «الأرصاد»، إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت 30 نوفمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت 30 نوفمبر 2024

حالة البحر المتوسط

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5)، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا السبت 30 نوفمبر 2024

درجات الحرارة غدا السبت 30 نوفمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 21 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 22 12
دمنهور 22 13
وادي النطرون 21 12
كفر الشيخ 21 14
المنصورة 21 11
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 12
طنطا 21 13
دمياط 21 14
بورسعيد 23 15
الإسماعيلية 23 11
السويس 22 12
العريش 21 12
رفح 20 11
رأس سدر 21 11
نخل 19 04
كاترين 14 02
الطور 23 12
طابا 21 14
شرم الشيخ 24 16
الإسكندرية 22 13
العلمين 22 13
مطروح 21 13
السلوم 19 12
سيوة 21 11
رأس غارب 22 15
الغردقة 24 15
سفاجا 23 14
مرسى علم 24 17
شلاتين 26 17
حلايب 24 19
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 18
الفيوم 22 10
بني سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 23 09
قنا 24 09
الأقصر 24 09
أسوان 24 10
الوادي الجديد 23 11
أبو سمبل 23 11

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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