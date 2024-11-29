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الرياضة - 04:32 - لحظة بلحظة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 29-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:32 - لحظة بلحظة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 29-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:32 - لحظة بلحظة.. سعر الذهب اليوم الجمعة 29-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - انخفض سعر الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، عقب سلسلة ارتفاعات متواصلة في سوق الصاغة، بحسب آخر تحديث له، إذ وصل سعر الذهب عيار 21 الآن في الأسواق إلى 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء، متراجعًا بنحو 5 جنيهات.

وفي هذا الإطار تستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4211.5 جنيه 4194.25 جنيه
عيار 22 3860.5 جنيه 3844.75 جنيه
عيار 21 3685 جنيهًا 3670 جنيهًا
عيار 18 3158.5 جنيه 3145.75 جنيه
عيار 14 2456.75 جنيه 2446.75 جنيه
عيار 12 2105.75 جنيه 2097.25 جنيه
عيار 9 1579.25 جنيه 1572.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29480 جنيهًا 29360 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2660.22 دولار 2659.95 دولار
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وتراجع سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة بالأسواق ليسجل نحو 4211.5 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وانخفض سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، حيث وصل إلى 3860.5 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في الصاغة، ليسجل نحو 3685 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل هبوطًا خلال منتصف التعاملات اليوم الجمعة في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3158.5 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا في أسواق الصاغة على مدار الأيام الماضية، فيما تأثر سعر الذهب عيار 14 بذلك ليسجل نحو 2456.75 جنيه للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وانخفض سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، حيث وصل إلى 1579.25 جنيه للبيع، و1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وتأثر سعر الجنيه الذهب بالانخفاض الأخير الذي ضرب المعدن الأصفر حيث وصل سعره في الأسواق إلى 29480 جنيهًا للبيع، و29360 جنيهًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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