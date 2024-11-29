الرياضة - 04:32 - الرئيس السيسي: ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إنه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أؤكد دعمي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس السيسي في منشورله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، إيماناً منا بعدالتها وحق هذا الشعب في الاستقلال والحرية والكرامة».

ويوافق اليوم الجمعة 29 نوفمبر من عام 2024، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا للقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي ذلك تزامنا مع مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب والعدوان الغاشم على غزة.