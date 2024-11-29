مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 04:32 - الرئيس السيسي: ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 04:32 - الرئيس السيسي: ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:32 - الرئيس السيسي: ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إنه في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أؤكد دعمي الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الرئيس السيسي في منشورله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ستظل القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا، إيماناً منا بعدالتها وحق هذا الشعب في الاستقلال والحرية والكرامة».

ويوافق اليوم الجمعة 29 نوفمبر من عام 2024، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقا للقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتي ذلك تزامنا مع مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب والعدوان الغاشم على غزة.

اقرأ أيضاً
وزير الري: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا ومستمرا بـ «ملف المياه»

برلماني: قمة الرئيس السيسي والعاهل الأردني تؤكد الموقف الثابت الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

الرئيس السيسي يؤكد اهتمام الدولة الشديد بالمواطنين من ذوي الهمم باعتبارهم منحة من الله

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 03:29 - إقامة عزاء شقيق الفنانة حنان سليمان في زهراء المعادي.. اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق