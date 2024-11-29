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الرياضة - 04:32 - عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة جديدة على إمام عاشور «خاص» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:32 - عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة جديدة على إمام عاشور «خاص» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:32 - عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة جديدة على إمام عاشور «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:32 مساءً - قرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، توقيع عقوبة جديدة على إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الأسبوع": "محمد رمضان أبلغ إمام عاشور بتوقيع عقوبة مالية جديدة بسبب اختراق الحظر الإعلامي ونشر صورة عبر انستجرام".

وكان محمد رمضان قد وقع عقوبة مالية قيمتها مليون جنيه على إمام عاشور بعد الأزمة التي حدثت داخل غرفة ملابس الفريق عقب مباراة ستاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب عدم مشاركته في اللقاء.

وعبر اللاعب عن غضبه عقب توقيع العقوبة المالية، بنشره صورة عبر ستوري إنستجرام سخر خلالها من محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إلا أنه قام بحذفها بعد ذلك بعد تعرضه لهجوم كبير من جماهير القلعة الحمراء.

كما قرر محمد رمضان استبعاد إمام عاشور من تدريبات الأهلي الجماعية لمدة أسبوع، وخوضه تدريبات منفردة طوال فترة العقوبة، ليغيب بذلك عن مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، التي تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال الى تنفيذ الجوانب الخططية التي اشتملت على تدريبات تخصصية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وواصل وسام أبوعلي تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، بينما أدى الحراس مرانا قويا في إطار تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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