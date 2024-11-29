مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ولا بفتكرك».. رامي جمال يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله | صورة - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

أرض الخيال يفوز بجائزة مسابقة أفلام الطلبة، وهذه تفاصيل جوائز الفيلم القصير بمهرجان الفيوم - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

ارتفاع المؤشرات الأمريكية، وداو جونز يسجل أفضل أداء منذ نوفمبر 2023 - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

مئات الإسرائيليات يتظاهرن في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

المرصد السوري يكشف سيطرة الفصائل المسلحة على 5 أحياء غرب حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

تخفيضات 30% على اللحوم والدواجن، إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بإمبابة (صور) - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تجربة ديمقراطية متميزة في الجامعات المصرية - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

إطلاق القافلة الدعوية بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بشمال سيناء - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

نتائج مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني “ب” - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام ضمك بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رونالدو يقود هجوم النصر أمام ضمك بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

رونالدو يقود هجوم النصر أمام ضمك بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - أعلن بيولي مدرب فريق النصر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ضمك في المباراة المقرر لها  اليوم الجمعة، والتي تجمعهما على الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

184.jfif

 

موعد مباراة النصر وضمك 

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع  ضمك، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، بدوري روشن السعودي.

ترتيب النصر وضمك بالدوري السعودي 


ويحتل نادي النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل نادي ضمك المركز الـ 11 بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة وتلقى النصر هزيمة مفاجئة أمام القادسية، بنتيجة 2 - 1 بالجولة الماضية.

في المقابل يدخل ضمك بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الأخير، الذي حققه الفريق على حساب نادي الخلود في الجولة الـ 11.

كان طارق حامد لاعب ضمك السعودى، قد عاد للمشاركة فى تدريبات فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة التى عانى منها فى الفترة الأخيرة.

وسجل طارق حامد ظهوره فى مباراتين فقط مع ضمك فى الموسم الحالي 2024-2025 أمام فريقى الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

فيورنتينا يحسم موقعة بافوس القبرصي 3-2 في دوري المؤتمر الأوروبي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق