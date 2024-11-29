سبب رفض وادي دجلة خوض بطولة السوبر المصري للكرة النسائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:15 مساءً - أكد مصدر داخل فريق وادي دجلة، أن إدارة النادي أخطرت اتحاد الكرة رسميا بعدم خوض بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية، والمقرر أن تجمع بينه وبين فريق مسار "توت عنخ آمون" والمحدد لها يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل.

كما أكد المصدر في تصريحات خاصة أن اتحاد الكرة أعلن من قبل إلغاء بطولة السوبر المصري، فكيف يتم فجأة إرسال خطاب لإقامته يوم 3 ديسمبر المقبل؟.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إلغاء بطولة السوبر المصري للسيدات والتي كان محدد إقامته يوم 27 سبتمبر الماضي، ولكن تم إلغاء البطولة لعدم جاهزية الأندية وإبلاغهم قبل المباراة بيومين فقط.

سبب رفض وادي دجلة خوض اللقاء

وشدد مسؤولو وادي دجلة لاتحاد الكرة على أنه لم يتسلم خطابًا من قبل يفيد بتأجيل المباراة، لوقت لاحق أو لأجل غير مسمى، والفاكس المرسل له من اتحاد الكرة يفيد بإلغاء البطولة نهائيًا، وليس تأجيلها أو ترحيلها لوقت لاحق.

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