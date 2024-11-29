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الشرطة 2016 يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في عقر داره - أخبار كلمتك

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الشرطة 2016 يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في عقر داره - أخبار كلمتك

الشرطة 2016 يفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في عقر داره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:10 مساءً - مهرجان البراعم، حقق فريق اتحاد الشرطة مواليد ٢٠١٦ الفوز على فريق نادي الزمالك في ملعب القلعة البيضاء ٢-٠ ضمن بطولة قطاع القاهرة الكبري للبراعم.

فوز براعم الشرطة على الزمالك 

أحرز أهداف الشرطة مواليد ٢٠١٦ أمام الزمالك  كل من عز الدين هيثم هدف، ومعتز محمد محمود الشهير (موزه) هدفز 

ويضم فريق اتحاد الشرطة كل من، إبراهيم أحمد حارس مرمى، آسر محمد حارس مرمى، حازم محمود حارس مرمى، زين احمد حارس مرمى، عز الدين هيثم، يوسف رمزي، معتز محمد، سيف هيثم، محمد احمد، محمد حسني، حمزه محمد، محمد محمود الونش، عبد الحكيم عمرو، علي محمد، احمد علي، لؤي فاضل، معاذ محمد، محمد محمود، محمد حسن، مالك محمد، محمد ضياء، يامن محمد، مهاب محمد، علي ياسر، يونس سعيد.


ويقود قطاع الناشئين بنادي الشرطة، العميد محمد عبيدو رئيس القطاع، كامل نور مدير فني القطاع ويدرب فريق ٢٠١٦ أحمد رجب مدير فني الفريق ومحمد ممدوح مدرب عام ورضا صلاح مدرب حراس مرمى، حسن منصور اداري الفريق. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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