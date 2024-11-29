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مدرب بايرن ميونخ قبل لقاء دورتموند: انتصاراتنا بلا قيمة - أخبار كلمتك

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مدرب بايرن ميونخ قبل لقاء دورتموند: انتصاراتنا بلا قيمة - أخبار كلمتك

مدرب بايرن ميونخ قبل لقاء دورتموند: انتصاراتنا بلا قيمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:16 مساءً - قال فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ، اليوم الجمعة، إن مسيرة انتصارات البافاري المكونة من سبع مباريات متتالية، خرج فيها جميعًا بشباك نظيفة في كل المسابقات، أصبحت من الماضي، ولن يكون لها أي قيمة عند مواجهة بروسيا دورتموند في مباراة قمة بالدوري الألماني، السبت.

كومباني يتحدث عن مواجهة دورتموند 

وقال كومباني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “النتائج الأخيرة مرت الآن.. أريد فقط الفوز بمباراة الغد.. إنها مباراة القمة”.

وأضاف: “هذه المباريات لها استعداد خاص بها. نحن جميعًا نتطلع إلى هذه المباريات”


وتابع: “إذا نظرت للصورة الشاملة، فمن المهم ألا نركز كثيرًا على كيفية رؤية الآخرين للاعبينا. المهم هو كيف نراهم نحن”.

وقال كومباني عن دورتموند: “نستعد لمواجهة أفضل نسخة من الفريق.. إذا كان في أفضل حالاته فإنه يعتمد على الضغط العالي، كما أنه فريق يشكل خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة بفضل سرعة الأجنحة. عندما يكون دورتموند في أفضل حالاته فإنه أيضًا جيد جدًا في بناء اللعب لن تكون مباراة سهلة”.

وفاز دورتموند بجميع مبارياته الست على ملعبه في الدوري.


ويحل بايرن ميونيخ ضيفًا على دورتموند في الوقت الذي يقدم فيه صاحب الأرض أداء غير مقنع في الدوري على الرغم من مستواه الجيد في دوري أبطال أوروبا.


ويبدو أن الفريق البافاري استعاد هيمنته المحلية تحت قيادة كومباني، في موسمه الأول مع بايرن ميونيخ، بعد تتويج باير ليفركوزن بثنائية الدوري وكأس ألمانيا العام الماضي.
ويتصدر بايرن، الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري، الترتيب بفارق ست نقاط عن آينتراخت فرانكفورت، أقرب ملاحقيه.
ولم تستقبل شباك بايرن أية أهداف في آخر خمس مباريات في الدوري، وسبع مباريات بكل المسابقات، وسجل 36 هدفًا في 11 مباراة بالدوري حتى الآن.


وتراجع دورتموند، المبتلى بالإصابات، إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري الألماني برصيد 19 نقطة بفارق عشر نقاط عن بايرن، بعد إخفاقه في تحقيق أي فوز خارج ملعبه بالدوري الموسم الجاري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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