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دوناروما يتصدر أزمة جديدة داخل باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

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دوناروما يتصدر أزمة جديدة داخل باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

دوناروما يتصدر أزمة جديدة داخل باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - أكدت صحيفة "ليكيب" أن الحارس الإيطالي جانويلجي دوناروما محبط من وضعه في باريس سان جيرمان بعد استبعاده من التشكيل الأساسي في آخر مباراتين أمام تولوز في الدوري، وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

أزمة في باريس سان جيرمان 

وأضافت الصحيفة أن الحارس الإيطالي أصبح يشك كثيرا في التقدير الذي يجده من باريس سان جيرمان، ولا يشعر بالثقة الكاملة من مدربه لويس إنريكي.

وختمت "ليكيب" بأنه لهذه الأسباب فإن تمديد تعاقد دوناروما مع البي إس جي، سيكون محل شك كبير.

وانتقل دوناروما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، في صفقة انتقال حر، قادما من ميلان.

وكان دوناروما الحارس الأساسي لسان جيرمان في آخر 3 مواسم، ولكنه جلس بديلا لزميله الروسي ماتفي سافونوف، أكثر من مرة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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