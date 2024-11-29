دوناروما يتصدر أزمة جديدة داخل باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - أكدت صحيفة "ليكيب" أن الحارس الإيطالي جانويلجي دوناروما محبط من وضعه في باريس سان جيرمان بعد استبعاده من التشكيل الأساسي في آخر مباراتين أمام تولوز في الدوري، وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

أزمة في باريس سان جيرمان

وأضافت الصحيفة أن الحارس الإيطالي أصبح يشك كثيرا في التقدير الذي يجده من باريس سان جيرمان، ولا يشعر بالثقة الكاملة من مدربه لويس إنريكي.

وختمت "ليكيب" بأنه لهذه الأسباب فإن تمديد تعاقد دوناروما مع البي إس جي، سيكون محل شك كبير.

وانتقل دوناروما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، في صفقة انتقال حر، قادما من ميلان.

وكان دوناروما الحارس الأساسي لسان جيرمان في آخر 3 مواسم، ولكنه جلس بديلا لزميله الروسي ماتفي سافونوف، أكثر من مرة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.