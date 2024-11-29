خبر سار لـ ريال مدريد قبل مواجهة خيتافي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، أخبارًا سارة بخصوص لاعبه المهاجم البرازيلي رودريجو جوس قبل المباراة القادمة للفريق ببطولة الدوري.

وكان رودريجو قد تعرض للإصابة خلال انتصار فريقه ريال مدريد على أوساسونا ببطولة الدوري الإسباني مطلع الشهر الجاري، لتذكر تقارير صحفية أنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وغاب رودريجو عن ريال مدريد في مباراتين، فيما ذكرت تقارير صحفية أنه من المنتظر أن يغيب عن الفريق في 5 مباريات.

رودريجو جوس ينتظم في تدريبات ريال مدريد الجماعية

وتواجد رودريجو في التدريبات الجماعية لـ ريال مدريد صباح اليوم، حيث أصبح جاهزًا للمباراة المقبلة للفريق أمام خيتافي ببطولة الدوري الإسباني.

وذكر الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن رودريجو صار جاهزًا للمشاركة مع الفريق والعودة للعب في وقت أسرع من المتوقع.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ضيفه خيتافي، يوم الأحد المقبل على استاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

عدد أهداف رودريجو جوس مع ريال مدريد هذا الموسم

ولعب رودريجو البالغ من العمر 23 عامًا، 15 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، مسجلًا 3 أهداف إضافة لصناعة 2 آخرين.

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