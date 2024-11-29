فيرمينو يغيب عن الأهلي أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - كشفت تقارير صحفية، عن غياب أحد اللاعبين عن الأهلي أمام نظيره الوحدة، في المباراة التي ستجمع الفريقين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

ويواجه الأهلي ضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري السعودي، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وتأتي مباراة الوحدة بعد انتصار فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله، على العين الإماراتي بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

روبيرتو فيرمينو خارج مباراة الوحدة للإصابة

ووفقًا لصحيفة “عكاظ” السعودية، فإنه تأكد غياب المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو عن الأهلي في مباراة اليوم أمام الوحدة بسبب الإصابة.

وبذلك تأكدت هوية اللاعبين الأجانب الثمانية في قائمة “الراقي” لمباراة الوحدة وهم: البرازيليان أليكساندر جوميز وروجر إيبانيز، السنغالي إدوارد ميندي، التركي مريح ديميرال، الإيفواري فرانك كيسي، الإسباني جابري فيجا، الجزائري رياض محرز والإنجليزي آيفان توني.

موعد مباراة الأهلي ضد الوحدة في الدوري السعودي

ويستضيف الأهلي نظيره الوحدة، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل تليفزيونيًا على شبكة قنوات SSC SPORTS إضافة أيضًا لتطبيق شاهد VIP.

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