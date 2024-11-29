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الرياضة - 02:16 - الإجازات والأعياد الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:16 - الإجازات والأعياد الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:16 - الإجازات والأعياد الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - الإجازات الرسمية 2025.. أيام قليلة تفصلنا على عام 2025، لذلك يبحث الكثير من المواطنين والعاملين في القطاعين الخاص والحكومي عن مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية في 2025، لضبط جداول مواعيدهم وإجازاتهم مع أسرهم.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإجازات الرسمية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الإجازات الرسمية 2025 في مصر

فيما يلي قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر مع اقتراب بداية العام الجديد:

مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر
الإجازة اليوم
عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير 2025
ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم 25 يناير 2025
عيد الفطر المبارك 30 مارس 2025
عيد شم النسيم 21 إبريل 2025
عيد تحرير سيناء 25 أبريل 2025
عيد العمال 1 مايو 2025
وقفة عرفات 5 يونيو 2025
عيد الأضحى المبارك 6 يونيو 2025
رأس السنة الهجرية 26 يوليو 2025
ثورة 30 يونيو 30 يونيو 2025
عيد ثورة يوليو 23 يوليو 2025
المولد النبوي الشريف 4 سبتمبر 2025
عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 2025

فئات مستثناة من الحصول على إجازات 2025

بالرغم من وجود 13 يوما إجازة رسمية في 2025، إلا ان هناك فئات حرمها القانون من الحصول على تلك الإجازات وفقا لما تقتضيه طبيعة عملهم، وذلك لما تمثله مهنهم ووظائفهم من حيوية في المجتمع.

وحددت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعض الفئات التي لا تسري عليها الإجازة كبقية العاملين، وبموجب القانون يتم استدعاؤهم للعمل وفقا لما تقتضيه الحاجة حتى وإن كانت أيام إجازات رسمية كإجازات الأعياد وغيرها، حيث منحت الموظف الحق الكامل بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

ويستطيع صاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر «أجورًا مضاعفة».

التقويم

وحدد القانون تلك الفئات كالتالي:

- الأطباء والممرضون بالمستشفيات.

- رجال الشرطة.

- الصحفيون.

- عمال المخابز.

- عمال محطات الوقود.

- رجال الإسعاف.

- خدمات النقل والسائقون.

- رجال الحماية المدنية.

- خدمات المياه والصرف.

- خدمات الكهرباء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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