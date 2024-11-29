الرياضة - 02:16 - الإجازات والأعياد الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - الإجازات الرسمية 2025.. أيام قليلة تفصلنا على عام 2025، لذلك يبحث الكثير من المواطنين والعاملين في القطاعين الخاص والحكومي عن مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية في 2025، لضبط جداول مواعيدهم وإجازاتهم مع أسرهم.
وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإجازات الرسمية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الإجازات الرسمية 2025 في مصر
فيما يلي قائمة الإجازات الرسمية 2025 في مصر مع اقتراب بداية العام الجديد:
|مواعيد الإجازات الرسمية 2025 في مصر
|الإجازة
|اليوم
|عيد الميلاد المجيد
|يوم 7 يناير 2025
|ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
|يوم 25 يناير 2025
|عيد الفطر المبارك
|30 مارس 2025
|عيد شم النسيم
|21 إبريل 2025
|عيد تحرير سيناء
|25 أبريل 2025
|عيد العمال
|1 مايو 2025
|وقفة عرفات
|5 يونيو 2025
|عيد الأضحى المبارك
|6 يونيو 2025
|رأس السنة الهجرية
|26 يوليو 2025
|ثورة 30 يونيو
|30 يونيو 2025
|عيد ثورة يوليو
|23 يوليو 2025
|المولد النبوي الشريف
|4 سبتمبر 2025
|عيد القوات المسلحة
|6 أكتوبر 2025
فئات مستثناة من الحصول على إجازات 2025
بالرغم من وجود 13 يوما إجازة رسمية في 2025، إلا ان هناك فئات حرمها القانون من الحصول على تلك الإجازات وفقا لما تقتضيه طبيعة عملهم، وذلك لما تمثله مهنهم ووظائفهم من حيوية في المجتمع.
وحددت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعض الفئات التي لا تسري عليها الإجازة كبقية العاملين، وبموجب القانون يتم استدعاؤهم للعمل وفقا لما تقتضيه الحاجة حتى وإن كانت أيام إجازات رسمية كإجازات الأعياد وغيرها، حيث منحت الموظف الحق الكامل بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
ويستطيع صاحب العمل تشغيل العامل في أيام الإجازات إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر «أجورًا مضاعفة».
وحدد القانون تلك الفئات كالتالي:
- الأطباء والممرضون بالمستشفيات.
- رجال الشرطة.
- الصحفيون.
- عمال المخابز.
- عمال محطات الوقود.
- رجال الإسعاف.
- خدمات النقل والسائقون.
- رجال الحماية المدنية.
- خدمات المياه والصرف.
- خدمات الكهرباء.
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