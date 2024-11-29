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قبل موقعة الإثنين، الزمالك يكتسح غزل المحلة في المواجهات المباشرة - أخبار كلمتك

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قبل موقعة الإثنين، الزمالك يكتسح غزل المحلة في المواجهات المباشرة - أخبار كلمتك

قبل موقعة الإثنين، الزمالك يكتسح غزل المحلة في المواجهات المباشرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:11 مساءً -  يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة في جميع البطولات قبل مباراة يوم الاثنين. 

 

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة 

 تواجه فريقا الزمالك وغزل المحلة 90 مرة في جميع البطولات. 

استطاع الزمالك الفوز في 54 مباراة فيما فاز غزل المحلة 14 مباراة، وحسم التعادل 22 مباراة. 

وسجل لاعبو الزمالك 130 هدفا في شباك غزل المحلة، فيما سجل لاعبو المحلة 52 هدفا. 

الزمالك 

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة 

تنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على أرضية إستاد غزل المحلة. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة 

تنقل مباراة الزمالك وغزل المحلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

مباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق 

وفاز فريق الزمالك في المباراة الماضية على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

 

الزمالك يفوز على مدينة نصر وديا استعدادًا لغزل المحلة 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره فريق مدينة نصر بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سجل حسام أشرف هدف الفوز لفريق الزمالك في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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