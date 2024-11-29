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قمة مرتقبة بين بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني غدا - أخبار كلمتك

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قمة مرتقبة بين بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني غدا - أخبار كلمتك

قمة مرتقبة بين بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:11 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم الألمانية مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في قمة مباريات الدوري الألماني غدا السبت.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند 


ويسعى دورتموند لمواصلة الانتصارات بعدما فاز في آخر مباراة له بالدوري برباعية نظيفة أمام فرايبورج، وبثلاثية نظيفة على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي في آخر مباراة له بدوري أبطال أوروبا.


ويضع لاعبو دورتموند نصب أعينهم تحقيق نتيجة إيجابية أمام بايرن ميونخ وهي مهمة صعبة لتحسين مركزهم في جدول ترتيب المسابقة.


ويحتل فريق دورتموند قبل اللقاء المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الرابع ونقطتين عن لايبزيج صاحب المركز الثالث.


وعلى الجانب الآخر يدخل فريق بايرن ميونخ المباراة متصدرًا لجدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه آينتراخت فرانكفورت.


ويسعى لاعبو بايرن ميونخ لمواصلة سلسلة الانتصارات بالدوري الألماني وتجنب أي مفاجأة من أصحاب الأرض لمواصلة التحليق بصدارة المسابقة لذا سيكون ضيفًا ثقيلًا على دورتموند.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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