الرياضة - 01:59 - ارتفاع جديد بـ سعر الذهب الآن خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:59 مساءً - سعر الذهب الآن.. ارتفع سعر الذهب الآن مرة ثانية خلال ساعات، وذلك بعد ارتفاع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر مبيعا وانتشارا في محافظات مصر حوالي 15 جنيهًا، ليسجل سعر الذهب الآن نحو 3690 جنيهًا للبيع، فيما سجل صباح اليوم نحو 3675 جنيها للبيع.

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سعر الذهب الآن

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4217.25 جنيه 4194.25 جنيه عيار 22 3865.75 جنيه 3844.75 جنيه عيار 21 3690 جنيها 3670 جنيه عيار 18 3162.75 جنيه 3145.75 جنيه عيار 14 2460 جنيها 2446.75 جنيه عيار 12 2108.5 جنيه 2097.25 جنيه عيار 9 1581.5 جنيه 1572.75 جنيه الجنيه الذهب 29520 جنيها 29360 جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب الآن عيار 24

صعد سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر عند 4217.25 جنيه للبيع، و4194.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وسجل سعر الذهب الآن لـ عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3865.75 جنيه للبيع، و3844.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

وارتفع سعر الذهب عيار 21 الآن بمنتصف التعاملات، عند 3690 جنيهًا للبيع، و3670 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

وعن سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي، فشهد حالة من الارتفاع عند 3162.75 جنيه للبيع، و3145.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وقفز سعر الذهب عيار 14 الآن بمصر إلى 2460 جنيها للبيع، و2446.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 الآن بمنتصف التعاملات، فسجل ارتفاعا عند 2108.5 جنيه للبيع، و2097.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1581.5 جنيه للبيع، و1572.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

وجاء سعر الجنيه الذهب الآن بمنتصف التعاملات في مصر مسجلا 29520 جنيها للبيع، و29360 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب الآن

في حين سجلت سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2662.22 دولار للبيع، و2661.95 دولار للشراء.