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مدرب برشلونة يعلن موقف لامين يامال من مباراة لاس بالماس - أخبار كلمتك

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مدرب برشلونة يعلن موقف لامين يامال من مباراة لاس بالماس - أخبار كلمتك

مدرب برشلونة يعلن موقف لامين يامال من مباراة لاس بالماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة عن موقف لاعبه لامين يامال من المشاركة في مباراة لاس بالماس غدا في الدوري الاسباني بعد تعافيه من إصابته.

وقال فليك  مُدرب برشلونة في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: لامين يامال جاهز للعب، على الرغم من أننا لم نقرر ما إذا كان سيبدأ أساسيًا أم سيكون على مقاعد البدلاء.

 

برشلونة يتعادل مع سيلتا فيجو

وسجل لبرشلونة في مباراة سيلتا فيجو الماضية كل من، رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقتين 15 و61، بينما أحرز هدفي سيلتا فيجو، ألفونسو جونزاليس وهوجو ألفاريز، في الدقيقتين 84 و86.

 

وبهذا التعادل، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 34 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة، في المركز الـ11.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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