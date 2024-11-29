الرياضة - 01:43 - عاجل.. إمام عاشور يغيب عن مران الأهلي «خاص» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن غياب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن مران الأحمر اليوم، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وغاب إمام عن مران الأهلي اليوم، ولم يظهر «عاشور» في المران الجماعي للأحمر أو حتى بشكل منفرد، وذلك استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي في الدوري، وذلك رغم عدم صدور أي قرار من قبل إدارة الأحمر ينص على استبعاد اللاعب من المباريات أو التدريبات الجماعية للفريق.

تفاصيل مشادة إمام عاشور والشناوي وقرار الأهلي

وكانت قد نشبت مشادة بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور وقائد المارد الأحمر محمد الشناوي، وذلك عقب لقاء ستاد أبيدجان بدوري الأبطال.

وأعلن النادي الأهلي عقب تلك الأزمة، عن عقوبة ضخمة لنجم الفريق إمام عاشور، على خلفية الدخول في مشادة مع قائد الأحمر، الحارس محمد الشناوي.

وقرر الأهلي تغريم إمام عاشور مليون جنيه، نظرًا لما بدر منه بحق زميله محمد الشناوي عقب مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة البنك الأهلي في الدوري

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، التي تجمع الفريقين الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة لمدة نصف ساعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية التي اشتملت على تدريبات تخصصية، وتقسيمة كرة قوية بمشاركة الجميع.

وواصل وسام أبو علي تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل، بينما أدى الحراس مرانا قويا في إطار تجهيز الجميع للمباريات القادمة.

كان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على ستاد أبيدجان برباعية عن طريق محمود كهربا هدفين، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.