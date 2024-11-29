لويس دياز يقترب من الرحيل عن ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن مستقبل الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الإنجليزي غير مؤكد مع ناديه “الريدز”.

ويبلغ دياز من العمر 27 عامًا، ويرتبط بعقد مع ناديه ليفربول الإنجليزي ممتد حتى نهاية موسم 2026-2027.

وكان دياز قد انتقل إلى ليفربول قادمًا من بورتو في يناير 2022 مقابل 52 مليون يورو، وتُقدر قيمته التسويقية بـ80 مليون يورو.

ليفربول يقدم عرضًا لـ لويس دياز وخيبة أمل للاعب

وبحسب شبكة “Sportwitness” البريطانية نقلًا عن قناة “أنتينا 2″، فإن ليفربول عرض على دياز عقدًا جديدًا دون ذكر تفاصيله، لكنه لم يرتق إلى مستوى توقعاته.

وأوضح التقرير أن المفاوضات بين الطرفين لم تتقدم كما كان متوقعًا، حيث أن هناك بعض الخلافات بين النادي الإنجليزي واللاعب الكولومبي.

وتابعت الشبكة أن تلك الخلافات قد تجعل اللاعب يفكر في تغيير ناديه الصيف المقبل، الأمر الذي لفت انتباه باريس سان جيرمان وبرشلونة بعد أن أبديا اهتمامهما بضمه الصيف الماضي.

وتابع التقرير أن اهتمام باريس سان جيرمان والنادي الإسباني غير ظاهر حاليًا، لكن من المؤكد أن دياز يناسب خطط هانسي فليك في كامب نو، لكن يتعين على برشلونة ترتيب أموره المالية إذا رغب في التوقيع معه.

وفي هذه الأثناء، سيواصل ليفربول ودياز “المحادثات” بشأن التجديد، مع وجود باريس سان جيرمان وبرشلونة في قائمة المهتمين.

وزعمت التقارير أن قرار ليفربول بالاستمرار مع اللاعب الكولومبي سيعتمد على مدى تقدم مفاوضات التجديد في الأسابيع المقبلة، وهذا يشير إلى أنه إذا لم يتمكن الطرفان من حل خلافاتهما، فقد يغادر دياز الصيف المقبل، فيما من الممكن أن يتم استخدام باريس سان جيرمان وبرشلونة هنا للضغط على “الريدز”.

عدد أهداف لويس دياز مع ليفربول هذا الموسم

ولعب دياز 18 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المسابقات، مسجلًا 9 أهداف إضافة لصناعة هدفين آخرين

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