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تطور مثير في أزمة محمد الشناوي مع إمام عاشور - أخبار كلمتك

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تطور مثير في أزمة محمد الشناوي مع إمام عاشور - أخبار كلمتك

تطور مثير في أزمة محمد الشناوي مع إمام عاشور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:22 مساءً -  قام محمد الشناوي قائد النادي الأهلي  بتحرك جديد ردًا على خلافه مع إمام عاشور، والذى ترتب عليه إيقاف الأخير لمدة أسبوع وتغريمه مليون جنيه.

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 وقام محمد الشناوي حارس الأهلي بإلغاء متابعة أمام عاشور عبر انستجرام، كما رد الأخير فورًا أيضا بإلغاء متابعة حارس الأهلي.

امام عاشور
امام عاشور

الأهلي يستأنف تدريباته بالتتش فى غياب إمام عاشور

 استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب الفوز على فريق استاد ابيدجان الثلاثاء الماضي.

شهد مران الأهلي غياب إمام عاشور عن التدريبات الجماعية بعد قرار معاقبته بالمران منفردًا لمدة أسبوع وتغريمه مليون جنيه على خلفية اعتراضه على عدم المشاركة فى مباراة ستاد ابيدجان الثلاثاء الماضى

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان  الأهلي فاز الثلاثاء الماضي على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري  الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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