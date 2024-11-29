الرياضة - 01:10 - 3 منهم في حالة خطرة.. إصابة 9 إسرائيليين خلال إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بإصابة 9 أشخاص بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل حالة 3 منهم خطيرة.
وكشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد مشاركا ثانيا في عملية إطلاق النار قرب أرئيل، بعد استشهاد المنفذ الأول.
اقرأ أيضاً
سقوط شهداء وجرحى.. قصف إسرائيلي يستهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط غزة
الاتحاد الأوروبي: من المهم الآن أن يستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله كما هو متفق عليه
مصطفى بكري يكشف سر الهجوم الإسرائيلي على شيخ الأزهر
0 تعليق