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الرياضة - 01:10 - 3 منهم في حالة خطرة.. إصابة 9 إسرائيليين خلال إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:10 - 3 منهم في حالة خطرة.. إصابة 9 إسرائيليين خلال إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:10 - 3 منهم في حالة خطرة.. إصابة 9 إسرائيليين خلال إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بإصابة 9 أشخاص بإطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل حالة 3 منهم خطيرة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطارد مشاركا ثانيا في عملية إطلاق النار قرب أرئيل، بعد استشهاد المنفذ الأول.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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