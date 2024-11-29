ليفربول يفتح مفاوضات جديدة مع ألكسندر أرنولد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن فتح باب المفاوضات مرة أخرى من جانب نادي ليفربول الإنجليزي مع لاعبه ألكسندر أرنولد.

ويسعى مسؤولو ليفربول لتجديد عقد ألكسندر أرنولد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اقتراب عقد الظهير الإنجليزي من نهايته مع الريدز.

ويعد ألكسندر أرنولد أحد أبرز اللاعبين في مركزه حول العالم، حيث يلقى اللاعب اهتمامًا كبيرًا من عديد الأندية وعلى رأسهم ريال مدريد.

وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أثليتك الإنجليزية، أن في ليفربول ما زالوا يحاولون تجديد عقد ألكسندر أرنولد، ولكن لم يتم الوصول لأي اتفاق حتى الآن.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن ليفربول يعرف جيدًا بأن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب، ولكن النادي الإنجليزي يحاول بكل جهده أن يستمر اللاعب داخل جدران الريدز.

ولكن مفاوضات الريدز حتى الآن لم تأت بنتيجة واضحة، خاصة وأن ألكسندر أرنولد لم يرد على أي عروض قد قدمت له من جانب نادي ليفربول.

وينتهي عقد الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد مع فريق ليفربول في يونيو 2025، أي أن ظهير منتخب إنجلترا يحق له التوقيع مع أي نادي مجانًا في يناير القادم والانضمام له في بداية الموسم الجديد.

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