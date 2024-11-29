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ليفربول ينفي التفاوض مع فرانكفورت لضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

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ليفربول ينفي التفاوض مع فرانكفورت لضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

ليفربول ينفي التفاوض مع فرانكفورت لضم عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:48 مساءً - نفى مصدر داخل ليفربول دخول النادي في مفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت، لضم عمر مرموش، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

صحيفة "ذا أثليتيك" الأمريكية نقل عن مصدر رفيع المستوى في النادي -طلب عدم الكشف عن هويته- نفيا لما تردد مؤخرا بخصوص وجود اتصالات مع آينتراخت فرانكفورت بشأن التعاقد مع مرموش.

موقف ليفربول من التفاوض مع مرموش

وذكرت الصحيفة أن تيمو هاردونج، المدير الرياضي للنادي الألماني، نفى أيضا حدوث أي مناقشات لضم عمر مرموش.

وتجدر الإشارة إلى أن التقارير المنتشرة سابقا ذكرت أن ليفربول حدد مرموش كبديل محتمل لمحمد صلاح حال رحيله عن "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

وأسهم مرموش في 26 هدفا في 18 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفا وقدّم 11 تمريرة حاسمة. 

ترتيب هدافي الدوري الأوروبي بعد نهاية الجولة الخامسة

1- برناباس فارجا (فيرينكفاروزي) - 5 أهداف.
2- أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - 4 أهداف.
2- سامو (بورتو) - 4 أهداف.
2- يونس أكجون (جالطة سراي) - 4 أهداف.
3- عمر مرموش (فرانكفورت) - 3 أهداف.
3- يوسف النصيري (فنربخشة) - 3 أهداف.
3- راسموس هويلوند (مان يونايتد) - 3 أهداف.
3- فيكتور أوسيمين (جالطة سراي) - 3 أهداف.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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