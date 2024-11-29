الرياضة - 12:37 - سعر الذهب الآن.. ارتفاع مفاجئ منتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:37 مساءً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، في محلات الصاغة المختلفة ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3680 جنيها للبيع، و3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

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سعر الذهب في محلات الصاغة المختلفة

سعر الذهب الآن عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات إلى مستوى 4205.75 جنيه للبيع، 4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

وصل سعر الذهب عيار 22 في منتصف التعاملات إلى مستوى 3855.25 جنيها للبيع، 3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 21

سجل الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات ليسجل 3680 جنيها للبيع، 3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سيطر الارتفاع على سعر الذهب عيار 18 خلال منتصف التعاملات ليسجل 3154.25 جنيها للبيع، 3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 خلال منتصف التعاملات إلى مستوى 2453.25 جنيه للبيع، 2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

حافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره خلال منتصف التعاملات ليسجل 2102.75 جنيه للبيع، 2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 خلال منتصف التعاملات من مستوى 1577.25 جنيه للبيع، 1568.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29440 جنيها للبيع، 29280 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

يتراوح سعر أوقية الذهب ما بين 2662.93 جنيه للبيع، 2662.66 جنيه للشراء.