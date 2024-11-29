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فيفا يكشف عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش" 2024 ذا بيست - أخبار كلمتك

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فيفا يكشف عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش" 2024 ذا بيست - أخبار كلمتك

فيفا يكشف عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "بوشكاش" 2024 ذا بيست - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:16 مساءً -  كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" للأفضل هدف في جوائز "ذا بيست" لعام 2024.

وشهدت القائمة تواجد هدفين للاعبين عرب لجائزة "بوشكاش" 2024، وهم حسين الهيدوس لاعب منتخب قطر، وياسين بنزية لاعب منتخب الجزائر.
وتواجد هدف حسين الهيدوس مع منتخب قطر أمام الصين في ختام دور المجموعات من بطولة كأس آسيا.

بينما تواجد هدف ياسين بنزية، لاعب منتخب الجزائر في مباراة بلاده الودية أمام منتخب جنوب أفريقيا والتي أقيمت في مارس الماضي.

- هدف محمد قدوس لاعب وست هام أمام فرايبورج الألماني في الدوري الأوروبي. 

- هدف أليخاندرو جرناتشو لاعب مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

- هدف فيديريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان أمام فيروسينوني في الدوري الإيطالي.

- هدف دينيس أوميدي لاعب كيتارا سيتي أمام كمبالا سيتي في الدوري الأوغندي.

- هدف والتر بو لاعب لانوس أمام تيجريس أونال.

- هدف تيري أنتونيوس لاعب ملبون سيتي أمام وسيرن سيدني.

- هدف بول أوناتشو لاعب طرابزون أمام قوينا سبور بالدوري التركي.

- هدف جادين فيلوجين لاعب روثهام يونايتد أمام هال سيتي.

- هدف ميشيل تشيريتوس (كوستاريكا أمام هندوراس).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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