موعد مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - يلتقي فريق أهلي جدة أمام الوحدة في واحدة من المواجهات القوية مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، لحساب الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والوحدة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوحدة في الدوري السعودي

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة مباشرة في الدوري السعودي، عبر شبكة قنوات ssc السعودية، وبالأخص عبر قناة SSC HD 1، بتعليق فارس عوض.



ويسعى أهلي جدة إلى تحقيق الانتصار اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ومواصلة الانتصارات بعد فوزه الثمين في الجولة الماضية على حساب الفيحاء بهدف نظيف دون رد أحرزه النجم الجزائري رياض محرز.

ترتيب الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

ويحتل فريق الأهلي السعودي المركز الـ8 في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 17 نقطة في 11 مواجهة خاضها حتى الآن، بواقع 5 انتصارات وتعادلين و4 هزائم.

فيما يحتل فريق الوحدة المركز يأتي في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط في 11 مواجهة حتى الآن بواقع، انتصارين و3 تعادلات، ولقي الهزيمة في 6 مواجهات.

وشهد التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، تواجد لنجم الجزائري رياض محرز جناح فريق أهلي جدة السعودي.



وقاد رياض محرز فريقه أهلي جدة للفوز 2-1 على مضيفه العين الإماراتي، على ستاد هزاع بن زايد في أبوظبي، حيث قدم تمريرتين حاسمتين لزميله الإنجليزي إيفان توني الذي دخل بديلا في الشوط الثاني.

رياض محرز الأكثر مساهمة تهديفية في دوري أبطال آسيا للنخبة

وأصبح رياض محرز أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف خلال النسخة الحالية من البطولة الآسيوية (سجل 3 وصنع 5).

كذلك بات النجم الجزائري، أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة بواقع 5، متفوقا على جواو كانسيلو الظهير الأيمن للهلال.

وبحسب موقع "سوفا سكور"، فإن محرز تواجد في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة، حيث حصل على تقييم 8.3 درجة من 10.

وأوضح الموقع العالمي أن التشكيلة المثالية شهدت أيضًا تواجد البرازيلي أنجيلو جابرييل جناح النصر، بعد حصوله على تقييم 8.7 درجة.

وكان البرازيلي أوسكار نجم شنجهاي الصيني، أبرز اللاعبين الذين تواجدوا في التشكيلة المثالية، حيث حصل على ثاني أعلى تقييم بواقع 9.1 درجة.

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