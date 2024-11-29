تدريبات تأهيلية لـ وسام أبو علي بمران الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - النادي الأهلي، بدأ الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي تدريبات الجري حول الملعب فى إطار البرنامج الموضوع له من أجل التعافي من الإصابة فى وجه القدم، حيث استكمل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران اليوم الذى أقيم صباحا على ملعب التتش بالجزيرة.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب الفوز على فريق استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي.

شهد مران الأهلي غياب إمام عاشور عن التدريبات الجماعية بعد قرار معاقبته بالمران منفردًا لمدة أسبوع وتغريمه مليون جنيه على خلفية اعتراضه على عدم المشاركة فى مباراة ستاد أبيدجان الثلاثاء الماضى

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان الأهلي فاز الثلاثاء الماضي على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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