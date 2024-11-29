حسام الدين مصطفى رئيسًا للجنة البارالمبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:57 صباحاً - اللجنة البارالمبية، فاز حسام الدين مصطفى برئاسة اللجنة البارالمبية في الانتخابات المقامة حاليا بمقر اللجنة في ستاد القاهرة بمدينة نصر.

وحصل حسام الدين مصطفى على 7 أصوات مقابل 6 أصوات لمنافسه الدكتور أحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين.

وشهدت الجمعية العمومية للجنة البارالمبية حضور 14 هيئة، وجاءت عدد الأصوات الصحيحة 13 صوتا.

وحسمت أمل مبدي منصب نائب رئيس اللجنة البارالمبية، فيما فاز أشرف العجيل بمنصب أمين الصندوق.

وتضم أعضاء الجمعية العمومية للجنة البارالمبية 14 هيئة:

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