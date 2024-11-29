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كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد سيكون في نهائي دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

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كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد سيكون في نهائي دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

كارلو أنشيلوتي: ريال مدريد سيكون في نهائي دوري أبطال أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:40 صباحاً -  كشف ألبرتو شيروتي، الصحفي المُقرب من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن الحديث الذي دار بينهما بعد مباراة ليفربول الأخيرة.

وصرح ألبرتو شيروتي، الصحفي في جريدة لا جازيتا ديلو سبورت والمُقرب من كارلو أنشيلوتي، بأن المدرب الإيطالي تحدث معه في الساعات القليلة الماضية.

وأكد كارلو أنشيلوتي، بأن هناك بعض العوامل لا تساعد الفريق مثل الحظ السئ في كثرة الإصابات وأيضًا إهدار كيليان مبابي لركلة الجزاء ضد ليفربول.

 

وقال أيضًا كارلو أنشيلوتي حسب ما ذكره ألبرتو شيروتي، إن ريال مدريد سيكون حاضرًا في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام في ميونخ.

وأعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق  ريال مدريد عن ثقته الكبيرة في عودة الفريق، وأن المرور بلحظات سيئة خلال الموسم أمر طبيعي ويحدث للعديد من الأندية.

ويلتقي فريق ريال مدريد مع منافسه فريق خيتافي، يوم الأحد 1 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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