أنشيلوتي وسكالوني ينافسان الثلاثي الإسباني على جائزة أفضل مدرب في العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:40 صباحاً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم عن الموسم الماضي.

وتواجد في القائمة المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني المتوج ببطولة كوبا أمريكا، وكذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للمرة الـ15 وكذلك التتويج بالدوري الإسباني.

ترشيح ثلاثي إسباني

وترشح لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا المتوج ببطولة اليورو، وبيب جوارديولا المتوج بالدوري الإنجليزي، وتشابي ألونسو المتوج بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا قبل خسارته نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب كالتالي:

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، إسبانيا

بيب جوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن

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