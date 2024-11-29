عمومية الريشة الطائرة تنتخب مجلس إدارة جديد اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:40 صباحاً - الريشة الطائرة، تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة اجتماعا هاما اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد لـ4 سنوات مقبلة.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة في الـ4 عصرا في مقر مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

قائمة المرشحين في انتخابات الريشة الطائرة

وتشهد انتخابات اتحاد الريشة الطائرة منافسة قوية على جميع المقاعد، وتأتي قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة: علي حسب الله - هادية حسني

العضوية:

كريم شديد - شريف جعفر - شريف عبد المنعم - منة الله طارق الطناني - مروة علي - أحمد مجدي - خالد عبد المنعم - وليد عاطف - محمد كمال - شادي يحيى - شهاب يحيى - وخالد ممدوح.

الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة

ويبلغ عدد هيئات اتحاد الريشة الطائرة حضور ١٢ هيئة، وهم: “الزهور، نادي هليوليدو، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، الشمس، هليوبوليس، نادي بني سويف، نادي معلمين ببا الرياضي، نادي معلمين بني سويف الرياض، قارون الفيوم، يخت الجيزة، السلام بنها”

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